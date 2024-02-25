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Kocaeli'de Apartman Çatısında Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle çatı katında büyük hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı apartmanın çatı katında daire sakinleri mangal yaptığı esnada yangın çıktı.

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi Huzur Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daire sahipleri mangal yaptığı esnada çatı katında yangın çıktı. Daire sakinleri panikle sokağa çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Çatı katında büyük hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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