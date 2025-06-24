Kocaeli'de Alkollü Sürücü Tramvay Yoluna Daldı

Kocaeli'de Alkollü Sürücü Tramvay Yoluna Daldı
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Kocaeli'de 105 promil alkollü sürücü, otomobiliyle tramvay yoluna daldı. Kazada hem sürücü hem de yolcu yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de 105 promil alkollü olduğu öğrenilen sürücü, otomobili ile tramvay yoluna daldı. Kazada sürücü ile yolcu yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Yapılan kontrollerde 105 promil alkollü olduğu tespit edilen M.K. idaresindeki 41 AYL 510 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi tramvay yoluna daldı. Direğe çarpan otomobildeki sürücü M.K. ile yolcu D.N.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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