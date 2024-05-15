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Kocaeli'de Alkollü Şahıs Evi Ateşe Verdi, Tutuklandı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde annesi içeride bulunduğu sırada evi ateşe veren alkollü şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde annesi içeride bulunduğu sırada evi ateşe veren alkollü şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen S.Y. (45), annesi K.Y. (75) içeride bulunduğu sırada evi ateşe verdi. Alevleri fark eden vatandaşların yardımıyla S.Y. ile annesi K.Y. evden çıkarıldı. Tek katlı binayı saran alevler, bitişiğindeki tek katlı eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken anne K.Y. tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince S.Y. ise gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan S.Y., bugün adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının ifadesinde alkollü olduğu, olayı neden yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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