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Kocaeli'de alacaklı kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, alacaklı olduğu kişiyi silahla ayağından yaraladı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de bir şahıs, alacaklı olduğu kişiyi silahla ayağından yaraladı.

Olay, İzmit'in Fatih Mahallesi Seymen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. ile A.B. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle büyüyen kavgada M.U, belinde bulunan tabanca ile ateş ederek A.B.'yi bacağından yaraladı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan A.B. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından M.U. olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kocaeli 3-sayfa Güncel

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