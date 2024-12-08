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Kocaeli'de Alacak Verecek Kavgasında Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı

Kocaeli'de Alacak Verecek Kavgasında Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı
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İzmit'te bir alacak-verecek meselesi yüzünden balkondan pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 kişinin yaralandığı alacak-verecek kavgasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın husumetlisine balkondan pompalı tüfekle ateş ettiği anlar yer aldı.

Olay, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında alacak-verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda S.A., evinin balkonundan pompalı tüfekle Murat Ç.'ye (53) ateş etti. Sol omzu ve kolundan yaralanan Murat Ç., arkadaşı tarafından Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde, S.A.'nın evinin balkonundan pompalı tüfekle Murat Ç.'ye ateş ettiği anlar yer aldı. Olayın ardından Murat Ç. ve yanındaki kişinin otomobille olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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