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Kocaeli'de Akaryakıt İstasyonunda Kanlı Kavga: 8 Yaralı

Kocaeli'de Akaryakıt İstasyonunda Kanlı Kavga: 8 Yaralı
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Kartepe'de bir akaryakıt istasyonunda çalışanlar ile müşteriler arasında çıkan oraklı ve bıçaklı kavgada 1'i polis toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kocaeli'de akaryakıt istasyonu çalışanları ile müşteriler arasında çıkan oraklı bıçaklı kavgayı polis ekipleri havaya ateş açarak ayırdı.

Olay, Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Araçtaki gaz kaçağı yüzünden akaryakıt istasyonu çalışanları ile müşteri arasında tartışma çıktı. Müşteri, akrabalarını alarak istasyona gelince, tartışma kavgaya dönüştü. Orak ve bıçakların kullanıldığı kavga için olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, kavgayı havaya ateş açarak ayırdı.

Olay sebebiyle 1'i polis, 7 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Kavgayla alakalı inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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