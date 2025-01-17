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Kocaeli'de Akaryakıt Dolum Tesisinde Yangın: 4 İşçi Yaralandı

Kocaeli'de Akaryakıt Dolum Tesisinde Yangın: 4 İşçi Yaralandı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Aytemiz Petrol'e ait akaryakıt dolum tesisinde çıkan yangında 4 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Aytemiz Petrol'e ait akaryakıt dolum tesisinde çıkan yangında 4 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Körfez ilçesinde bulunan, Aytemiz Petrol'e ait akaryakıt dolum tesisinde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı dolum tesisinde yangın çıktı. Olayda 4 işçi yanarak yaralandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi.

Yaralı eşini ambulans ambulans aradı

Öte yandan, olayı haber alan bir kadın ile yakınları, parlamanın yaşandığı bölgeye koşarak geldi. Yaralı eşini ambulans ambulans arayan kadın, itfaiye görevlisinin, 'Durumu iyi' cevabıyla rahatlamaya çalıştı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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