Kocaeli'de Aileler Arasındaki Kavga: 14 Tutuklama

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 2'si ağır 8 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Dehşet anlarına ait, bir vatandaş tarafından çekilen yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Olay, 21 Temmuz Pazartesi günü saat 19.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Arkan Sokak ile Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi kesişiminde meydana geldi. Sokak ortasında husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Silah, taş, sopa ve demirlerin kullanıldığı olayda 1 kişi vurularak, 7 kişi ise darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan silahla vurulan kişi ile darp edilen 1 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yakalanan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamında olaya karıştığı tespit edilen 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balkondan ateş açtı

Olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarının yanı sıra, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği yeni görüntüler de ortaya çıktı. Bu yeni görüntülerde, kavgaya karışan tarafların birbirlerine demir ve sopalarla saldırdığı anlar yer alıyor. Görüntülerde ayrıca, bazı kişilerin yalın ayak kaçıştığı, başına darbe alan bir kişinin yere yığılarak bayıldığı ve bir şüphelinin de elindeki tüfekle balkondan havaya ateş açtığı anbean görülüyor. - KOCAELİ