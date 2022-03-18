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Ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu Şüpheli ölüm üzerinde duran ekipler inceleme başlattı Kocaeli'nin Derince ilçesinde çamlık alanda ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.

Ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu

Şüpheli ölüm üzerinde duran ekipler inceleme başlattı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde çamlık alanda ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu. Ekipler, şüpheli ölüm üzerinde durduğu olay ile ilgili inceleme başlattı.

Olay, Derince ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde bulunun çamlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından ağaç üzerinde ipe asılı halde Ergün Kalka'nın cansız bedeni bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme neticesinde Kalka'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri şüpheli bir durum olup olmadığına dair olay yerinde çalışma yaptı. 48 yaşındaki Ergün Kalka'nın cansız bedeni cenaze nakil aracıyla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

Ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu

Ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu

Ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu

Ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu

Ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu

Ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu

Ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu

Ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu

Ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu

Ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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