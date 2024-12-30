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Kocaeli'de Açık Unutulan Aspiratör Yangına Neden Oldu

Kocaeli'de Açık Unutulan Aspiratör Yangına Neden Oldu
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yemek sonrası açık unutulan aspiratör yangına yol açtı. Evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde açık unutulan aspiratör yangına sebep oldu. Evde kimsenin olmaması faciayı önlerken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Akkuş Sokak'ta bulunan bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek yaptıktan sonra evden çıkan ailenin aspiratörü açık unutması nedeniyle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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