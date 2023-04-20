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Kocaeli'de 94 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de 94 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli Valiliği, 94 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Kocaeli Valiliği, 94 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bölge illerimiz ve Kocaeli'de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 94 düzensiz göçmen 20.04.2023 tarihinde İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü yetkililerince sınır dışı edilerek ülkelerine gönderilmiştir. Düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Kocaeli Valiliği Gündoğdu Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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