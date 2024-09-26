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Kocaeli'de 9 Yaşındaki Çocuğun Yaralanmasına İlişkin 2 Şüpheli Yakalandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir araçtan açılan ateş sonucu yaralanan 9 yaşındaki çocuk için 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay sonrası yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araçtan açılan ateş neticesinde yoldan geçen 9 yaşındaki çocuğun yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Olay dün, 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen bir araçtan açılan ateş sonucu, yoldan geçen 9 yaşındaki Ç.E. kolundan yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ç.E. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olaya karıştığı tespit edilen M.B ve H.E.B isimli 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından suç aleti silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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