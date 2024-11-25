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Kocaeli'de 9.5 Milyon Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

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TEM Otoyolu'nda durdurulan tırda yapılan aramada 9 milyon 580 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

9 milyon 580 bin dal bandrolsüz makaron ele geçirildi

KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan tırda yapılan aramada 9 milyon 580 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde tır durduruldu. Polis ekiplerince tırın çekici ve dorsesinde yapılan aramada 9 milyon 580 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de 9.5 Milyon Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde korkutan patlama
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