Kocaeli'de 82 kilo tütün ele geçirildi

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 82 kilo tütün ve 25 bin 600 makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri H.M. isimli şahsın, yüklü miktarda kaçak sigara ile Kocaeli'ye geleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler H.M.'nin içinde bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 82 bin kilo kıyılmış tütün ve 25 bin 600 makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan H.M. hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa