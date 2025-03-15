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Kocaeli'de 8 Milyon Dal Bandrolsüz Boş Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'de 8 Milyon Dal Bandrolsüz Boş Makaron Ele Geçirildi
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Kocaeli TEM Otoyolu'nda yapılan polis aramasında, bir tırda 8 milyon dal bandrolsüz boş makaron bulundu. İki şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda polis ekiplerince tırda yapılan arama 8 milyon dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik ortak çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde dün İzmit Tem Otoyolu İstanbul istikametinde durdurulan tırda, çekici ve dorsesinde köpekle yapılan arama 8 milyon dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyulurken 2 şüpheli hakkında 5607 S.K.M suçundan adli işlem yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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