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Kocaeli'de 79 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Kocaeli'de 79 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
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İzmit ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 79 yaşındaki Mehmet Recai Pirimoğlu, evinde ölü olarak bulundu. Sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 79 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Olay, Kadıköy Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Recai Pirimoğlu'ndan (79) 2 gündür haber alamayan yeğeni, endişe duyarak evine gitti. İçeriye giren yeğeni, Mehmet Recai Pirimoğlu'nu koltuk üzerinde hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Pirimoğlu'nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yaşlı adamın son yıllarda çeşitli hastalıklarla mücadele ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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