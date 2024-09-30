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Kocaeli'de 75 Yaşındaki Adam Pencereden Düşerek Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de 75 Yaşındaki Adam Pencereden Düşerek Hayatını Kaybetti
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İzmit ilçesinde 75 yaşındaki Mustafa Bilsin, 8 katlı bir binanın 5. katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili intihar ihtimali üzerinde duruluyor ve soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 75 yaşındaki adam, 8 katlı binanın 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Akpınar Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı binanın 5. katındaki dairede yaşayan 75 yaşındaki Mustafa Bilsin pencereden düştü. Bilsin'in bahçeye düştüğünü gören site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın intihar ettiği ihtimali üzerinde de durulduğu bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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