Kocaeli'de 75 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Kocaeli'de 75 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'de 75 kaçak göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde jandarma ekiplerince bir araç içerisinde 75 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde jandarma ekiplerince bir araç içerisinde 75 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele dolayısıyla çalışma başlatıldı. Çalışma çerçevesinde jandarma ekiplerince Dilovası Diliskelesi Mahallesinde uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada durdurulan bir araç içerisinde 75 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere işlemleri yapılırken araç sürücüsü ve yanında bulunan şahıs ise gözaltına alındı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Dilovası Kocaeli Göçmen 3. Sayfa Haberler

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