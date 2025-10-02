Kocaeli'de 7 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Korku dolu anlara sebep olan alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şirintepe Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 7 katlı binanın çatısında, tadilat yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, site sakinleri de endişeyle çalışmaları izledi. Korku dolu anlara sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısında hasar oluştu.

"Yangından sonra kaçtılar" iddiası

Site sakini Emin Avcı, yaklaşık bir aydır çatıda tadilat yapıldığını ve çalışmaların bitmek üzere olduğunu ifade ederek, çalışan işçilerin yangından sonra kaçtığını iddia etti. Avcı, "Bugün tüplerle uğraşırken yakmışlar. Yakmışlar, bir de kaçmışlar. Biri de yok burada, yoklar yani" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ