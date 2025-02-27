Kocaeli'de 7 Cinsel Saldırı Olayının Zanlısı Yakalandı
Kocaeli'de son bir yıl içinde 7 cinsel saldırı olayını gerçekleştiren A.A. isimli şahıs, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kocaeli'de son bir yıl içinde 7 cinsel saldırı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs yakalandı.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İzmit ve Kartepe ilçelerinde son bir yıl içinde 7 farklı cinsel saldırı olayını gerçekleştirdiği belirlenen A.A. isimli şahıs yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa