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Kocaeli'de 7 Cinsel Saldırı Olayının Zanlısı Yakalandı

Kocaeli'de 7 Cinsel Saldırı Olayının Zanlısı Yakalandı
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Kocaeli'de son bir yıl içinde 7 cinsel saldırı olayını gerçekleştiren A.A. isimli şahıs, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kocaeli'de son bir yıl içinde 7 cinsel saldırı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs yakalandı.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İzmit ve Kartepe ilçelerinde son bir yıl içinde 7 farklı cinsel saldırı olayını gerçekleştirdiği belirlenen A.A. isimli şahıs yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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