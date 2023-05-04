Kocaeli'de 69 göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli Valiliği, yakalanan 69 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölge illerimiz ve Kocaeli'de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 69 düzensiz göçmen 04.05.2023 tarihinde İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü yetkililerince sınır dışı edilerek, ülkelerine gönderilmiştir" denildi. - KOCAELİ