Kocaeli'de 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de dolandırıcılık suçundan hüküm giyen ve 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 1 milyon 325 bin 238 lira para cezası bulunan A.A, polis tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık suçundan hakkında 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis ile 1 milyon 325 bin 238 lira kesinleşmiş para cezası bulunan A.A'nın saklandığı adres belirlendi.
Polis, hükümlüyü operasyonla yakaladı.
Hükümlü emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa