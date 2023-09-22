Kocaeli'de 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de dolandırıcılık suçundan hüküm giyen ve 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 1 milyon 325 bin 238 lira para cezası bulunan A.A, polis tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.