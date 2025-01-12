Kocaeli'de 6 Yıl 11 Ay Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı

Kocaeli'de 6 yıl 11 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından hakkında 6 yıl 11 ay 11 gün hapis cezası bulunan F.A.'nın (25) Gölcük'te olduğunu tespit etti. Operasyonla gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KOCAELİ