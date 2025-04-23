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Kocaeli'de 6 Yaşındaki Çocuk, Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de 6 Yaşındaki Çocuk, Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
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Körfez ilçesinde sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Zümra Topuz'a otomobil çarptı. 5 gün süren yaşam mücadelesinin ardından minik Zümra hayatını kaybetti. Cenazesi bugün toprağa verilecek.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk, 5 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 18 Nisan'da Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mercanlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Zümra Topuz'a otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan minik kızı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Minik Zümra, hastanede süren 5 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti. Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan minik kız, bugün öğlen namazı sonrası Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nden kaldırılarak toprağa verilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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