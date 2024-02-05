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Kocaeli'de 6 İş Yerinden 4 Milyon TL Değerinde Malzeme Çalan 7 Şüpheli Yakalandı

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Kocaeli'deki 6 farklı iş yerinden 4 milyon TL değerinde malzeme çalan 7 şüpheli, İstanbul'dan hırsızlık için geldikleri Gebze'de tır garajının etrafında dolaşırken suçüstü yakalandı.

Kocaeli'deki 6 farklı iş yerinden 4 milyon TL değerinde malzeme çalan 7 şüpheli, İstanbul'dan hırsızlık için geldikleri Gebze'de tır garajının etrafında dolaşırken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Aralık 2023 ile 2 Şubat tarihleri arasında Kocaeli'nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde 6 hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlık olaylarında 4 milyon TL değerinde gıda ürünü, otomobil lastiği ve teknoloji malzemesi çalındı. İnceleme başlatan polis ekipleri, 7 şüphelinin hırsızlık olaylarına karıştığını tespit etti. Şüpheliler, İstanbul'dan hırsızlık için geldikleri Gebze'de tır garajının etrafında dolaşırken yapılan operasyonla suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların aracında farklı bir şahsa ait ikiz plaka, demir kesme makası, pense ve eldiven bulundu. Ayrıca şüphelilerin İstanbul'da da benzer birçok hırsızlık olayına karıştığı bildirildi.

Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Kocaeli Gebze Mahkeme Güvenlik Hırsızlık Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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