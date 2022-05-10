Lojistik deposunda 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi - Haberler

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Lojistik deposunda 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Lojistik deposunda 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinin bir lojistik deposuna yaptığı operasyon neticesinde 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinin bir lojistik deposuna yaptığı operasyon neticesinde 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar neticesinde Gebze ilçesinde bir lojistik deposunda yüklü miktarda etil alkol olduğu istihbaratına ulaşan ekipler harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramalarda, 25 koli içerisinde 5 litrelik bidonlarda etiket ve karekod olmayan toplam 500 litre etil alkol ele geçirildi. Bununla birlikte olayla ilgisi olduğunu anlaşılan 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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