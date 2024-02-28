Kocaeli'de 5 Kuyumcu Dolandırıldı, Şüpheliler Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ve Derince ilçelerinde 5 kuyumcuyu düşük ayarlı altınlarla 200 bin TL dolandıran 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 27 Şubat Salı günü İzmit ve Derince ilçesinde 5 farklı kuyumcuya gelen 3 kişi düşük ayardaki altın bilezikleri satarak 200 bin TL'lik dolandırıcılık yaptı. Dolandırıldıklarını fark eden kuyumcular polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı incelme başlattı. Güvenlik kameraları incelenirken polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde değeri düşük altınları satanların B.K., F.S. ve M.S. isimli şahsılar olduğu tespit edildi. Düzenlene operasyonda 3 şahıs aynı gün içerisinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, dolandırılan kuyumcuların mağduriyetlerinin giderildiği aktarıldı. - KOCAELİ