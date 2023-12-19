Kocaeli'de 470 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan aramada bir araçta 470 bin boş bandrolsüz makaron bulundu. İki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'de polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 470 bin makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Alınan istihbarat üzerine İzmit ilçesinde bir araç durduruldu. Yapılan aramda 470 bin boş bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilişkin 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı. - KOCAELİ