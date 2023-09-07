Kocaeli'de 47 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 47 yıl hapis ve yaklaşık 502 bin lira para cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda hükümlünün saklandığı adres tespit edildi ve operasyon düzenlendi. Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.