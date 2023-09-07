Kocaeli'de 47 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 47 yıl hapis ve yaklaşık 502 bin lira para cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda hükümlünün saklandığı adres tespit edildi ve operasyon düzenlendi. Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 47 yıl hapis ve yaklaşık 502 bin lira para cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.
Hakkında adli makamlarca 42 suçtan 47 yıl hapis ve 502 bin 490 lira para cezası bulunan O.Ö'nün saklandığı adres belirlendi.
Ekipler adrese düzenledikleri operasyonda O.Ö'yü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa