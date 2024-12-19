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Kocaeli'de 46 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Kocaeli'de 46 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartman dairesinde asılı halde bulunan 46 yaşındaki K.Ç'nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Olay, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede K.Ç'nin hayatını kaybettiğini tespit etmesiyle ortaya çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 46 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, Erenler Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 9 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları eve girdiklerinde K.Ç'yi (46) asılı halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Çelebi'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, ev ve çevresinde incelemeler yaptı. K.Ç'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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