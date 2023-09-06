Kocaeli'de 42 ayrı suçtan 47 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kocaeli'de 42 ayrı suçtan aranan ve toplamda 47 yıl hapis cezasıyla aranan O.Ö., polis operasyonuyla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda O.Ö. tutuklandı.

Kocaeli'de 42 ayrı suçtan 47 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, polis operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme", "vergi usul kanununa muhalefet", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" gibi 42 ayrı suçtan 47 yıl hapis ve 502 bin 490 TL para cezası bulunan O.Ö.'yü yakaladı. O.Ö, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı. - KOCAELİ