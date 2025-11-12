Haberler

Kocaeli'de 4 Yaşındaki Çocuk Minibüsün Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 yaşındaki Derman G., bir minibüsün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 yaşındaki çocuk, minibüsün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, 4 yaşındaki Derman G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Derman G. ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Derman G., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
