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Kocaeli'de 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Kocaeli'de 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık mücadelesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlara sebep oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren müdahalesinin ardından güçlükle kontrol altına alındı.

Hürriyet Mahallesi Esenler Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yoğun dumanın çıktığı çatıda müdahaleye başladı. Güvenli alana geçen vatandaşlar ise meraklı gözlerle ekiplerin çalışmalarını izledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın sebebiyle çatıda maddi hasar oluştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik İtfaiye kocaeli 3-sayfa Sağlık Gebze

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