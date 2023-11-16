Kocaeli'de 35 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 35 yıl hapis cezasıyla aranan bir hükümlü yakalandı. Aranan hükümlü, çeşitli suçlardan aranıyordu ve tutuklandı.

Kocaeli'de 35 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma", 2 kez "cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 3 kez "yaralama, kasten yaralama, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma, resmi belgede sahtecilik" suçlarından 35 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan M.Y. (46) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - KOCAELİ