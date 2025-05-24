Kocaeli'de 35 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kocaeli'de 35 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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İzmit ilçesinde bir araçta yapılan aramada, züccaciye ürünlerinin arasına saklanmış 35 bin paket kaçak sigara bulundu. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir araçta yapılan aramada züccaciye ürünlerinin arasına saklanmış 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekiplerince İzmit ilçesinde durdurulan kapalı kasa minibüste yapılan aramada, züccaciye ürünlerinin arasına saklanmış 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyulurken, 2 şüpheli hakkında 5607 S.K.M kapsamında gerekli adli işlem yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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