Kocaeli'de 34 bin 360 makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iş yerlerinde yapılan aramada 34 bin 360 makaron ele geçirildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iş yerlerinde yapılan aramada 34 bin 360 makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri kaçak tütün kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Derince'de iş yerlerini denetledi. Yapılan aramada 183 kutu içinde toplamda 34 bin 360 makaron ele geçirildi. - KOCAELİ