Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de 34 bin 360 makaron ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iş yerlerinde yapılan aramada 34 bin 360 makaron ele geçirildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iş yerlerinde yapılan aramada 34 bin 360 makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri kaçak tütün kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Derince'de iş yerlerini denetledi. Yapılan aramada 183 kutu içinde toplamda 34 bin 360 makaron ele geçirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title