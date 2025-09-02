Kocaeli'de 300 Bin TL'lik Hırsızlık: Şüpheli Kadın Bebekle Yakalandı

Kocaeli'de 300 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın, yapılan operasyonla Kırıkkale'de yakalandı. 114 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, kucağında bebekle adliyeye sevk edildi. Tutuklanan kadın, cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 1 Ağustos tarihinde İzmit ilçesinde evden 300 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın E.G. olduğu ve 114 suç kaydı olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince 1 Eylül tarihinde Kırıkkkale'de yapılan operasyonda E.G. yakalandı. E.G. yakalandığı sırada yanında bulunan Y.G. isimli şüphelinin de 1 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Y.G. de gözaltına alınarak işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

İfadesi alınan E.G. ise adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelinin kucağında bebek olması dikkat çekti. Savcı karşısına çıkarılan E.G., bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ