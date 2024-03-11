Kocaeli'de 300 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'de şüphe üzerine durdurulan araçta 300 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde dün Gölcük'te şüphe üzerine araçta arama yapıldı. Aramada neticesinde araçta 300 bin dal makaron ele geçirildi. Malzemelere el konuldu, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ