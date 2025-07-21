Kocaeli'de 3 Milyon TL Değerinde Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Kocaeli'de 3 Milyon TL Değerinde Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, 18 Temmuz'da düzenlediği operasyonda piyasa değeri 3 milyon 220 bin TL olan 1,610 kaçak elektronik sigara ele geçirdi. İki şüpheli gözaltına alındı ancak ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kocaeli'de piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 220 bin TL olan bin 610 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 18 Temmuz Gebze ve Kartepe ilçelerinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 220 bin TL olan bin 610 kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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