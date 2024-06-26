Kocaeli'de 3 Katlı Binanın Çatısı Alevlere Teslim Oldu
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısı yangın sonucu alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve çatıda maddi hasar meydana geldi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Olay, Nene Hatun Mahallesi Yelpaze Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında meydana geldi. Çatıdan alevlerin yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle çatıda maddi hasar meydana geldi.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ