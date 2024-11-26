Kocaeli'de 3 Katlı Binada Yangın Paniği

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 3 katlı binanın çatı kısmında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, Vezirçiftliği Mahallesi Park Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın, binanın giriş katında bulunan ev sahibinin sobayı yakmak istediği esnada çıktı. Bacada çıkarak çatıya sıçrayan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği ve paniğe sebep olan yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ