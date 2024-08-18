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Kocaeli'de 3 Çocuk Annesi Kadın Evde Ölü Bulundu

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Nuhbe Yılmaz evinde ölü bulundu. Kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan erkek arkadaşı tutuklandı. Ölen kadının sosyal medya hesabında paylaştığı şarkılar geriye kaldı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. Kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan erkek arkadaşı, çığkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta ikamet eden 3 çocuk annesi Nuhbe Yılmaz evinde ölü bulundu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu genç kadını öldürdüğü iddasıyla C.Y.E. isimli erkek arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Geriye söylediği şarkılar kaldı

Öte yandan hayatını kaybeden Nuhbe Yılmaz'dan geriye sosyal medya hesabına yüklediği şarkıları kaldı. Yılmaz'ın görüntülerde popüler şarkıları kendi yorumuyla seslendirdiği görüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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