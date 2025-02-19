Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Beklenen kar yağışı başladı

Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Uçuşlar tek tek iptal ediliyor
İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Trump'tan 'Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?' sorusuna zehir zemberek yanıt

Dünyanın merak ettiği soruya Trump'tan zehir zemberek yanıt
Virüslü domates alarmı! Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı

Virüslü domates tehlikesi: Salgının önüne geçilemiyor

Kocaeli'de 3 Araç Kundaklayan Şahıs Tutuklandı

Kocaeli'de 3 Araç Kundaklayan Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle bir kişinin aracını iki kez kundaklayan ve üçüncü kez başka bir aracı yakmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle bir kişinin aracını iki ayrı tarihte kundaklayan ve üçüncü kez bir aracı yakmaya çalışırken suçüstü yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 25 Ocak'ta Darıca'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K., anlaşmazlık yaşadığı bir kişinin aracını kundaklama girişiminde bulundu, ardından 12 Şubat'ta aynı aracı tamamen yakarak kullanılamaz hale getirdi. Son olarak şahıs, 18 Şubat'ta farklı bir aracı yakmaya çalışırken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Darıca'da 3 ayrı "mala zarar verme" suçuna karışan şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
img

Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
img

Virüslü domates tehlikesi: Salgının önüne geçilemiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinin kaderini değiştiren son saniye golü

Dünya devinin kaderini değiştiren son saniye golü
Gram altın küresel gerginliklerin gölgesinde tarihi rekora çok yakın seyrediyor

Altın çifte rekor kırdı
Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı

Hadise'nin konserinde korku dolu anlar
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Vatandaşı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
Ankara'da şüpheli ölüm! 'Necla Teyze'yi diri diri yaktılar'

Ankara'da şüpheli ölüm! "Necla Teyze'yi diri diri yaktılar"

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.