Kocaeli'de 295 Kişi Gözaltına Alındı, Yüzlerce Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin son 2 haftada yaptığı operasyonlarda 295 kişi gözaltına alınırken, yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son 2 hafta içerisinde yaptığı 239 uygulama ve operasyonda 295 kişi gözaltına alındı. Bu şahıslardan 224'ü serbest bırakıldı, 41'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 28'i tutuklandı, 2 şahıs ise adliyeye sevk edilecek. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde 608 kilo 12 gram kokain, 827 kilo 500 gram ara kimyasal, 1 kilo 763 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 382 gram esrar, 156 gram metamfetamin, 74 gram skunk, 9 gram eroin, 4 uyuşturucu hap, 3 gram kokain, 170 sentetik ecza, 39 ecstasy, 34 kenevir bitkisi, 22 bin 455 TL, 39 fişek tabanca, tüfek, 2 hassas terazi ele geçirildi. - KOCAELİ