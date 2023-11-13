Kocaeli'de 26 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek ile hükümlünün veya tutuklunun kaçması suçlarından 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Oya C. operasyonla yakalandı. Hükümlü, tutuklanarak Gebze Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kocaeli'de "fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" ile "hükümlünün veya tutuklunun kaçması" suçlarından 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma çerçevesinde, "fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" ile "hükümlünün veya tutuklunun kaçması" suçlarından 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Oya C. operasyonla yakalandı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak Gebze Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KOCAELİ