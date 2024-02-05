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Kocaeli'de 23 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı

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Kocaeli'de 23 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de 23 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda "dolandırıcılık, bilişim sistemleri ile dolandırıcılık" gibi 23 ayrı suçtan aranması, 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis ve 64 bin TL para cezası bulunan A.K., polis ekiplerince yakalandı. İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Dolandırıcılık Tutuklama Cezaevi Yakalama Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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