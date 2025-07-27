Kocaeli'de 21 Yaşındaki Genç Bıçaklanarak Öldürüldü

Kocaeli'de 21 Yaşındaki Genç Bıçaklanarak Öldürüldü
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 21 yaşındaki Ümitcan Şirin, henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklanarak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 21 yaşında Ümitcan Şirin bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Yahya Kaptan bölgesinde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı 21 yaşında Ümitcan Şirin bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Şirin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şirin'in cenazesi defnedilmek üzere Sakarya'nın Geyve ilçesine götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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