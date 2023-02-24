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Kocaeli'de 200 bin lira değerinde kaçak elektronik ürün ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de 200 bin lira değerinde kaçak elektronik ürün ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerinin kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri 200 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik ürün ile 310 bin makaron ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerinin kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri 200 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik ürün ile 310 bin makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gebze'de kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan 180 gümrük kaçağı elektronik ürün, piyasa değeri 280 bin TL olan 280 bin boş makaron ile 30 bin dolu makaron ve 80 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

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