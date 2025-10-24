Haberler

Kocaeli'de 2 Milyon TL Değerinde Kaçak Ürünlere El Konuldu

Kocaeli'de yapılan operasyonda, toplam piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 450 bin TL olan kaçak ürünler ele geçirildi. Jandarma tarafından gerçekleştirilen aramalarda 290 kol saati, 40 tıraş makinesi, 35 kulaklık, 30 oyun konsolu ve 15 masaj aleti bulundu.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında 23 Ekim tarihinde Körfez ve Dilovası ilçelerinde bir iş yeri ve araçta arama yapıldı. Operasyon neticesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda toplam piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 450 bin TL olan 290 kol saati, 40 tıraş makinesi, 35 kulaklık, 30 oyun konsolu, 15 masaj aleti, 3 telefon ve saç düzleştirici ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli tahkikata başlatıldı. - KOCAELİ

