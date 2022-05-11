Kocaeli'de 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi - Haberler

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Kocaeli'de 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'de 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan iki araçta yapılan aramada, 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi.

DİLOVASI, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan iki araçta yapılan aramada, 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Dilovası ilçesinde iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, 2 milyon 800 bin tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dilovası, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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