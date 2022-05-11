Kocaeli'de 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan iki araçta yapılan aramada, 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi.
DİLOVASI, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan iki araçta yapılan aramada, 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Dilovası ilçesinde iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, 2 milyon 800 bin tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KOCAELİ
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